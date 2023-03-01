الامارات | تخريج 87 مواطناً من أهالي حتا في دبلومي «ريادة الأعمال» و«ريادة الأعمال الزراعية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام الزيارة، خريجي برنامجي الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال والدبلوم المهني المعتمد في ريادة الأعمال الزراعية، من أهالي منطقة حتّا، والبالغ عددهم 87 خريجاً.

وقد نُفذ البرنامج التدريبي من دائرة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، (الذراع الأكاديمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، بهدف تنمية وتعزيز قدرات ومهارات أهالي وشباب المنطقة وتمكينهم من إدارة المشاريع واستغلال الفرص الاستثمارية.