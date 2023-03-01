الامارات | رئيس الدولة يحث سفراء جدداً على ترسيخ علاقات الإمارات مع الدول الصديقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الصديقة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مراسم أداء اليمين في قصر البحر في أبوظبي، عن تمنياته التوفيق والنجاح للسفراء الجدد في مهامهم، وحثهم سموه على العمل الدؤوب لترسيخ علاقات الصداقة الطيبة التي تجمع دولة الإمارات والدول الصديقة، والبناء على الروابط المتينة التي تأسست خلال عقود لتعزيز الشراكات والمصالح المتبادلة بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وقد أدى اليمين القانونية حسين إبراهيم محمد إبراهيم الحمادي سفيراً للدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، ومحمد سعيد سالم النيادي سفيراً للدولة لدى جمهورية تشيلي، والدكتورة نريمان محمد شريف عبدالله الملا سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا، وهزاع أحمد خميس سلطان الكعبي سفيراً للدولة لدى جمهورية كوبا.

من جانبهم أعرب السفراء الجدد عن تقديرهم للثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدين اعتزازهم بتمثيل دولة الإمارات، والعمل بإخلاص وجد على تحقيق مصالحها الوطنية.

حضر مراسم أداء اليمين في مجلس قصر البحر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ، ووزير دولة خليفة شاهين المرر.

محمد بن زايد أعرب عن تمنياته التوفيق والنجاح للسفراء الجدد في مهامهم.