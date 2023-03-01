الامارات | «أوقاف دبي» وجامعة «محمد بن راشد للطب» تفتتحان وقف المحميد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإقامة وقف صحي يساند جهود القضاء على الأمراض والأوبئة، ويدعم الدراسات والأبحاث الطبية، افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ثاني وقف صحي يدعم القطاع الطبي وأبحاث الأمراض والأوبئة في الإمارة.

ويتكوّن الوقف الذي موله الدكتور وائل المحميد، في منطقة المرر بدبي، من مبنى تجاري وسكني يضم ثلاثة محال تجارية و16 شقة سكنية أقيمت على أرض تبلغ مساحتها 1.767 قدم مربعة مسجّلة باسم «أوقاف دبي» بمنطقة المرر، حيث قُدّرت تكاليف الإنشاء والتشييد وقيمة قطعة الأرض بـ10 ملايين درهم.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي علي المطوع، أهمية دعم الأبحاث الصحية والابتكارات الطبية التي تسهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض في المجتمع، مضيفاً أن المؤسسة حريصة على المساهمة في الحفاظ على حياة الأفراد وحمايتهم من الأمراض وتوفير البيئة الصحية المناسبة عبر إتاحة جميع الوسائل والإمكانات المتطورة لتنمية هذا القطاع الحيوي المهم.

ويُعد الدكتور وائل المحميد أول من قلده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي» في عام 2019 تقديراً لجهوده في دعم الأبحاث والمجتمع العلمي في دولة الإمارات.

يُذكر أن الوقف الصحي في منطقة المرر هو ثاني وقف صحي تشيّده مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي منذ جائحة «كوفيد-19»، حيث تم تدشين الوقف الصحي الأول في منطقة البدع بدبي خلال عام 2021.