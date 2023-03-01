الامارات | تكريم الفائزين بجائزة البحث والابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، الفائزين بجائزة البحث والابتكار في دورتها الأولى، خلال حفل أقيم في دبي، بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023».

وفاز بفئة مؤسسات القطاع الحكومي كل من بلديات العين ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة، إضافة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما فاز بفئة الجامعات ومراكز الأبحاث كل من جامعات خليفة والشارقة وأبوظبي و«ولونغونغ دبي» و«نيويورك أبوظبي».

وفاز عن فئة القطاع الخاص كل من مجموعة بيئة شركة أبوظبي للتوزيع، وعن فئة الشركات الناشئة شركتا «وهج سولار» و«موارد ديزرت كونترول»، في حين فاز عن فئة الأفراد والباحثين والخبراء كل من الدكتور عمير حسن وزيشان حميد وزافر سعيد وعادل بن حسونة همامي والدكتورة أمينة السميطي والمهندس رامي أسعد بني شمسة، وعن فئة الشباب نورة سعيد وأسماء المزروعي وأسماء ظاهر وسمية الظهوري.

وأكد المزروعي أن الإمارات تسعى دائماً إلى ترسيخ مكانتها وريادتها بجميع المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب منا جميعاً العمل الجاد لوضع هذا الهدف نصب أعيننا، عبر تبني مفاهيم التميز منهجاً ثابتاً في أدائنا الحكومي من خلال تأهيل وتعزيز قدرات العناصر البشرية.

• فاز بفئة مؤسسات القطاع الحكومي كل من بلديات العين ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة و«كهرباء دبي».