الامارات | الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الفيضانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية والتي تسببت في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.