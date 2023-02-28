الامارات | مكتوم بن محمد: فخور بأداء كوادر "المالية" المتميزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشكر إلى موظفي وزارة المالية لجهودهم المخلصة وإنجازاتهم، معرباً سموه عن فخره بأداء هذه الكوادر المتميزة.

وقال سموه في تغريدة عبر "تويتر": أشكر موظفي وزارة المالية لجهودهم المخلصة وإنجازاتهم. فخور بأداء هذه الكوادر المتميزة وواثق من قدرتهم على ترجمة رؤى أصحاب السمو رئيس الدولة ونائبه -حفظهم الله- في تحقيق الريادة والاستدامة المالية ورسم مستقبل الإمارات".