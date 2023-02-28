الامارات | "تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن تنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في الإمارة، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 أبريل 2023.

ويهدف القرار إلى وضع آلية تسهم في تنظيم الاستفادة من خدمات الخصم من قيمة المخالفات، والتسديد بشكل مبكر وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية، فيما يشمل القرار إعفاء مرتكبي المخالفات المرورية بنسبة 35%‎ حال السداد خلال 60 يوم من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية وبدل حجز المركبة وكامل غرامات التأخير إن وجدت.

كما نص القرار على إعفاء مرتكبي المخالفات المرورية بنسبة 25% حال السداد بعد مرور 60‎ يوم وقبل مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية فقط.

ويكون سداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة وبدل حجز المركبة وغرامة التأخير كاملاً إذا قام المخالف بالسداد بعد مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية، واستثنى القرار تطبيق الإعفاء على المخالفات المرورية المشددة.