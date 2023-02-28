الامارات | "المليار وجبة" توزع 5.4 مليون وجبة في مخيمات بنجلاديش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت مبادرة "مليار وجبة"، حملة الدعم الغذائي الأكبر من نوعها في المنطقة والتي تغطي 50 دولة في أربع قارات، توزيع 5.4 مليون وجبة في مخيمات لاجئي الروهيجا في بنجلاديش، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وبفعل الشراكة بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تنظم مبادرة "مليار وجبة" وبرنامج الأغذية العالمي بقدرته العالمية على الوصول الى مخيمات اللاجئين، تم توزيع الدعم الغذائي بشكل مباشر ومنظّم للمستفيدين بصيغة قسائم ذكية فورية للأفراد والأسر تمكّنهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من منافذ ومتاجر قريبة منهم ومعتمدة من البرنامج الأممي.

وتشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إلى وجود ما يقارب مليون إنسان، 490,000 منهم أطفال، من لاجئي الروهينجا في مخيمات اللاجئين بمنطقة كوكس بازار في بنجلاديش، التي أصبحت أكبر منطقة لإيواء اللاجئين في العالم، وفق وصف المنظمة.

حلول ذكية للتحديات اللوجستية

وقالت مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سارة النعيمي: "الوصول إلى المستفيدين من مبادرة "مليار وجبة" في أحد أكبر مخيمات اللجوء في العالم تحدٍ لوجستي بكل المقاييس، لكن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية استطاعت بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الوصول بما يعادل 5.4 مليون وجبة للأفراد والأسر من لاجئي مخيمات كوكس بازار في بنجلاديش".

وأكدت النعيمي أن اعتماد صيغة القسائم الذكية الفورية التي توفر الدعم التمويني للمستفيدين من مبادرة "المليار وجبة" يأتي في ظل الحرص على وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر لصون كرامتهم ومواصلة الابتكار في أدوات العمل الإنساني الفاعل والمؤثر".

وأضافت النعيمي: "النجاح في الوصول إلى الفئات الضعيفة من اللاجئين والنازحين يترجم قيم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ودولة الإمارات بمد يد العون وتقديم المساعدة للجميع دون تمييز أو استثناء".

مساهمة دولية في مواجهة التحديات الإنسانية

بدوره قال ممثل برنامج الأغذية العالمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي مجيد يحيى: "تحدي الجوع في تصاعد على المستوى العالمي وهو يهدد أكثر من 800 مليون إنسان. وفي بنجلاديش، طلبت خطة الاستجابة التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين لعام 2022 أكثر من 881 مليون دولار أمريكي لإغاثة أكثر من 1.4 مليون شخص؛ من اللاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة لهم الأكثر تضرراً. ولذلك أتت عمليات مبادرة "مليار وجبة" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش في وقت مثالي لتقديم الدعم الغذائي للأشد حاجة".

وأكد يحي أن إنجاز مبادرة "مليار وجبة" توزيع ما يعادل 5.4 مليون وجبة في مخيمات اللاجئين في بازار كوكس ببنجلاديش إضافة جديدة للشراكة النوعية بين برنامج الأغذية العالمي ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشدداً على أهمية مواصلة هذا التعاون الثنائي لتوسيع دائرة المستفيدين من العمل الإنساني والاستجابة للاحتياجات المتنامية للفئات الهشة في المجتمعات الأقل حظاً.

شركاء

وتقدم مبادرة "مليار وجبة" الدعم الغذائي للمستفيدين في أماكن تواجدهم في 50 دولة حول العالم، وذلك بالتنسيق مع الشركاء في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، وعدد من مؤسسات العمل الخيري والإنساني في الدول التي تشملها.

الوصول إلى اللاجئين والنازحين والأقل حظاً

وفيما تعنى حملة المليار وجبة بالدرجة الأولى بالفئات الأقل حظاً من اللاجئين والنازحين والأسر المتعففة والمتضررين من الكوارث والنزاعات والأزمات، شكّل تعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية من برنامج الأغذية العالمي حلّاً نوعياً للتحديات اللوجستية على طريق الوصول إلى اللاجئين في الدول المضيفة، كما عزز الفرص المتاحة للأفراد والمشاريع الصغيرة من بقالات ومخابز وغيرها في المجتمعات المحلية.

الدعم لمستحقيه دون وسطاء

واستفاد من الدعم الغذائي طويل الأجل الذي قدمته الحملة في مخيمات كوكس بازار 20,000 شخص يمكنهم الحصول على احتياجاتهم الغذائية الرئيسية من مزودين محليين عبر رمز تعريفي يتلقونه على الهاتف المحمول، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بطريقة سريعة.

مبادرة "المليار وجبة"

وتأتي مبادرة "المليار وجبة" التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة لعمل المؤسسة الإنسانية الأكبر في المنطقة. وهي تسعى إلى توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين في 50 دولة في أربع قارات.