الامارات | "الإمارات للتعليم" تطبق اختبارات تجريبية على نظام الاختبارات المزدوج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي اليوم تطبيق اختبارات تجريبية لتدريب الطلاب على نظام الاختبارات المزدوج " الورقية والإلكترونية" والتأكد من جاهزيتهم للتطبيق النموذج، بالإضافة إلى تدريبالكادر التعليمي والتأكد من جاهزية النظام وذلك استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، وتستمرالاختبارات التجريبية حتي يوم الجمعة الموافق 3 مارس المقبل، وحددت المؤسسة 30 دقيقة الفترة الزمنيةلأداء الاختبار، ومنحت إدارات المدارس المرونة في تحديدها لضمان سير اليوم الدراسي بالشكل المعتاد.

وتستهدف الاختبارات التجريبية اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر لكافة المسارات التعليمية (العاموالمتقدم والنخبة والتطبيقي) بالإضافة إلى تطبيق امتحان مادة العلوم للصفوف 6 – 7 لكافة المساراتورقي والكتروني، ومادة الفيزياء للصفوف 12،11،10 للمسارات العام و المتقدم، والرياضيات، للصفوف9،8،5 للمسارات كافة العام و المتقدم و النخبة و التطبيقي) علما بأن الاختبارات جميعها تطبق ورقي والكتروني

وأكدت المؤسسة في تعميمها الصادرلإدارات المدارس على اهمية ان يتم تسليم الطالب نموذج الامتحانالورقي مع تذكرة الاختبار الالكتروني في نفس الوقت لتهيئة الطالب لبيئة الاختبار النهائي في الموادالمستهدفة، مشددين في الوقت ذاته على عدم وجود فترة تعويضية للاختبارات التجريبية.

وذكرت المؤسسة انه سيتم ارسال نموذج الاسئلة الورقية على حساب مدير المدرسة في نظام المنهل، وتتولىادارات المدارس طباعة الأوراق وفق ما يرونه مناسبا، وتتوفر تذاكر دخول الامتحانات الإلكترونية على منصةSwift Assess.

ولفتت إلى ان الاختبار التجريبي يعتبر اختبار تدريبي، ولا ارتباط له بدرجة الطالب، وطالبت الطلبةبتحديث تطبيق Swift Assess على أنظمة أندرويد وIOS المثبتة على الأجهزة اللوحية المستخدمة لأداءالاختبار، وذلك لضمان الدخول إلى الامتحان.