الامارات | بلدية دبي تُطلق «مركبة السعادة» لدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي مبادرة «مركبة السعادة»، لدعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم عند التقدم للحصول على خدماتها الإلكترونية والذكية من خلال الوصول إليهم، ومعاونتهم، وتلبية احتياجاتهم، وإنجاز معاملاتهم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في البلدية، وسام لوتاه، إن «مركبة السعادة» هي إحدى مبادرات البلدية التي تجسد التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المتعاملين من كبار المواطنين، وأصحاب الهمم.

وأكدت مدير إدارة إسعاد المتعاملين في البلدية، منال بن يعروف، أن «مركبة السعادة ستسهل في المرحلة الأولى إنجاز مجموعة من الخدمات، تشمل طلب نسخة من المخططات الهندسية المعتمدة، ونسخة من شهادة الإنجاز، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وإصدار أو تجديد خارطة الأرض، وخدمة طلب مكافحة آفات الصحة العامة، إضافةً إلى طلب مكافحة الآفات الزراعية، وطلب نقل المخلفات الحجمية». وأشارت إلى أنه يمكن للمتعاملين حجز المركبة من خلال الاتصال بمركزها على الرقم: 800900، والاستماع للخيارات واختيار الخدمة المطلوبة. وسيتصل الموظف المعني بالمبادرة لتحديد موعد والتأكد من البيانات، ثم يتوجه إلى المتعامل لتقديم الخدمة، وأخيراً تسليمه الوثائق المطلوبة.

يذكر أن البلدية أجرت من خلال المركبة عدداً من الزيارات التجريبية، لحرصها على رفع مستوى سعادة أفراد المجتمع، والتأكد من جودة أداء المركبة والقائمين عليها وجمع الملاحظات والاقتراحات التي يمكن أن تطوّر التجربة.