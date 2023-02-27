الامارات | محمـد بن راشـد يوجّه بتخصيص 8500 وحدة سكنيّة للمواطنين بمنطقة اليلايس الخامسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة بمساحة 120 مليون قدم مربعة.

ويعكس توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالبدء الفوري بتخصيص الحزمة الجديدة من الأراضي، حرص سموه على إسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي ضمن برنامج إسكان المواطنين الذي أطلقه سموه.

وتضمن تخطيط منطقة اليلايس الخامسة خيارات عدة للوحدات السكنية من أراضٍ سكنية وفلل منفردة وفلل مزدوجة وفلل بنظام الـ«تاون هاوس»، لتلبي احتياجات الأسر وتوفر لهم تجربة معيشيّة مُستدامة ضمن نموذج رائد يعزّز جودة الحياة، ويوفّر عدداً من الخدمات والمرافق الجديدة وفقاً لمبدأ «مدينة العشرين دقيقة»، كالمحال التجارية ونادٍ رياضي ومسارات للدراجات الهوائية وغيرها. ويركّز مفهوم «مدينة العشرين دقيقة» على تطوير مراكز خدمية متكاملة في أنحاء دبي بحيث يتم توفير الاحتياجات الرئيسة للسكان في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة أو أقل سيراً على الأقدام أو باستخدام الدرجات الهوائية ووسائل التنقُّل المرن.

ويوفّر المُخطط ممرات خضراء بطول 10 كيلومترات للتشجيع على ممارسة الرياضة ولاسيما رياضة المشي، بالإضافة إلى حدائق ومساحات خضراء ومساحات ترفيهية تقدر بأكثر من 11 مليون قدم مربعة، فضلاً عن حزام نباتي من الأشجار بطول 17 كيلومتراً يحيط بالمنطقة، ومرافق وخدمات متنوّعة ومساحات تتيح فرصاً استثمارية لأهالـي المنطقة، فضلاً عن خدمات التنقل.

كما جرى تضمين المخطط عناصر «الفريج» السكني ودمجها مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق نموذج جديد يعكس الثقافة المحلية بأسلوب عصري ويحقق نمط حياة مميزاً.

وتنطلق عملية تخصيص الأراضي السكنية ابتداءً من اليوم كمرحلة أولى، وتشمل المواطنين الحاصلين على موافقات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. ويمكن للمواطنين من خلال منصة «إماراتي» على التطبيق الذكي «دبي الآن» اختيار مواقع الأراضي التي تناسبهم مع إعطاء الأولوية لأفراد العائلة الواحدة للسكن فـي المنطقة ذاتها.

الحزمة الجديدة تعكس حرص محمد بن راشد على إسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي.



منصة «إماراتي» تتيح للمواطنين اختيار مواقع الأراضي التي تناسبهم والأولوية لأفراد العائلة الواحدة.

10

كيلومترات ممرات خضراء تشجّع على ممارسة الرياضة والمشي.

11

مليون قدم مربعة من الحدائق والمساحات الخضراء والترفيهية.

17

كيلومتراً طول حزام نباتي من الأشجار يحيط بالمنطقة.