الامارات | 2 مارس موعداً جديداً لإطلاق صاروخ فالكون 9 بمهمة "crew-6"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وكالة الفضاء الأميركية ناسا، بأنه تقرر تحديد موعد 2 مارس المقبل كموعد جديد لمحاولة إطلاق صاروخ فالكون-9 الذي يحمل المركبة دراغون في مهمة "crew-6" التي تضم سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، وذلك في الساعة 09:34 صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك حال توافقت كافة الظروف الجوية الملائمة، وحل المشكلات التقنية التي أعاقت عملية الإطلاق صباح اليوم، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من تحديد موعد إطلاق يوم 28 فبراير بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأجّلت وكالة ناسا وشركة "سبيس إكس"، اليوم، محاولة إطلاق مهمة crew-6 التي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، في أطول رحلة لرائد فضاء عربي، بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية.

وبحسب وكالة ناسا الأميركية، فقد قررت فرق المهمة التأجيل لحين دراسة المشكلة التي تمنع البيانات من تأكيد التحميل الكامل لمصدر الإشعال لمحركات صاروخ الإطلاق "فالكون 9"، والمتمثلة في ثلاثي إيثيل ألومنيوم وثلاثي إيثيل بورون.