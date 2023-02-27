الامارات | حمدان بن محمد: تأجل الاطلاق.. لكن الطموح قائم لا يتأجل ولا يتوقف بل يمضي بعون الله إلى آفاق جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بقموع التواصل الإجتماعي "تويتر": تأجل الاطلاق ... لكن الطموح قائم لا يتأجل ولا يتوقف بل يمضي بعون الله إلى آفاق جديدة.

وأضاف سموه قائلاً "نتمنى التوفيق والسلامة دائماً لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ولزملاءه طاقم CREW-6".

وكانت وكالة ناسا الأميركية قد أعلنت صباح اليوم عن تأجيل انطلاق مهمة Crew-6.

وأضافت ناسا أنه سيتم إعلان المزيد من التفاصيل حول الموعد الجديد لانطلاق المهمة قريباً.

تأجيل إطلاق الرحلة حتى اشعار آخر للتأكد من سلامة صاروخ فالكون 9