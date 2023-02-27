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الامارات | حمدان بن محمد: تأجل الاطلاق.. لكن الطموح قائم لا يتأجل ولا يتوقف بل يمضي بعون الله إلى آفاق جديدة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بقموع التواصل الإجتماعي "تويتر": تأجل الاطلاق ... لكن الطموح قائم لا يتأجل ولا يتوقف بل يمضي بعون الله إلى آفاق جديدة.

وأضاف سموه قائلاً "نتمنى التوفيق والسلامة دائماً لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ولزملاءه طاقم CREW-6".

وكانت وكالة ناسا الأميركية قد أعلنت صباح اليوم عن تأجيل انطلاق مهمة Crew-6.

وأضافت ناسا أنه سيتم إعلان المزيد من التفاصيل حول الموعد الجديد لانطلاق المهمة قريباً.

تأجيل إطلاق الرحلة حتى اشعار آخر للتأكد من سلامة صاروخ فالكون 9

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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