الامارات | تأجيل إطلاق الرحلة حتى اشعار آخر للتأكد من سلامة صاروخ فالكون 9

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إطلاق الرحلة حتى اشعار آخر للتأكد من سلامة صاروخ فالكون 9 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن وكالة ناسا قد أعلنت تأجيل انطلاق مهمة Crew-6.

وأضافت ناسا أنه سيتم إعلان المزيد من التفاصيل حول الموعد الجديد لانطلاق المهمة قريباً.

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