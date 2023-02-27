الامارات | وصول حمدان بن محمد إلى مركز محمد بن راشد للفضاء.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حمدان بن محمد إلى مركز محمد بن راشد للفضاء.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، لمتابعة ليتابع سموه من مركز "محمد بن راشد للفضاء" انطلاق مهمة CREW-6 وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي ينطلق خلال دقائق في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.

بث مباشر لـ"طموح زايد 2"

رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه

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من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب