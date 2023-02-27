الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس لويس أبي نادر.