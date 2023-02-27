الامارات | مركبة "دراغون" حطمت الرقم القياسي لأطول مهمة فضائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية بعد قليل بمشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وذلك على متن مركبة «كرو دراغون إنديفور».

ومركبة دراغون من تصنيع شركة سبيس إكس، ويستخدمها برنامج الطاقة التجاري التابع لـ«ناسا»، حيث أكملت منذ عام 2022 ثلاث مهمات ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن تنطلق غداً في مهمتها الرابعة مع طاقم crew-6.

وحطّمت المركبة كرو دراغون إنديفور الرقم القياسي لأطول مهمة فضائية بواسطة طاقم مركبة أميركية، الذي كان مسجلاً باسم مركبة «ريزيليانس» في الثاني من مايو 2021، حيث نجحت «إنديفور» في قضاء 280 يوماً في الفضاء، لتصبح صاحبة الرقم القياسي في قضاء أطول وقت ممكن بعيداً من الجاذبية الأرضية.