الامارات | إجراء عمليات الفحص داخل كبسولة المركبة دراغون للتأكد من سلامة طاقم المهمة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليات الفحص داخل كبسولة المركبة دراغون للتأكد من سلامة طاقم المهمة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمت بنجاح عمليات الفحص داخل كبسولة المركبة دراغون للتأكد من سلامة طاقم المهمة التي تنطلق اليوم في أطول مهمة فضاء عربية.

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