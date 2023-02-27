الامارات | "أم غافة".. من هنا بدأ سلطان النيادي رحلته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منطقة "أم غافة" التابعة لمدينة العين، مولد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي ينطلق اليوم في مهمته إلى محطة الفضاء الدولية كأطول مهمة لرائد فضاء عربي ضمن طاقة مهمة (crew-6).

سميت منطقة أم غافة بهذا الاسم نسبة إلى شجرة "أم غافة" الأكثر شهرة بها، وهذه الشجرة تعد واحدة من الشواهد التاريخية على مراحل مهمة مرت بها دولة الإمارات.

عرفت الشجرة كملتقى للأهالي في أوقات السمر للاطمئنان على أحوال بعضهم بعضاً وتبادل الأخبار، وهي واحدة من شجر الغاف، ذات الرمز الضارب في عمق المجتمع الإماراتي.

أصبحت الشجرة أكثر أهمية حين زارها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1978، حيث أصدر حينها أوامر متنوعة رسمت ملامح النهضة والعمران في تلك المنطقة.

وأمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنشاء 20 بيتاً لأهل المنطقة، أعقبها أوامر ببناء 30 بيتاً بعدها من البيوت الحديثة الأجهزة بكل وسائل الراحة. كما أمر بإنشاء مزارع وسوق وعيادة وغيرها من المرافق الأساسية للمواطنين.

وفي يناير عام 2019، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حبن كان ولياً لعهد أبوظبي منطقة "أم غافة"، والتقى محمد بن زايد عدداً من الأهالي وتبادل معهم الحديث حول ذكريات المنطقة.

واليوم، ينطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ابن منطقة "أم غافة" إلى الفضاء بعدما وقع عليه الاختبار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للقيام بالمهمة الفضائية الأطول في تاريخ العرب.