الامارات | النيادي يودع أسرته ويداعب أطفاله قبل الانطلاق إلى مهمة "طموح زايد 2" .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن النيادي يودع أسرته ويداعب أطفاله قبل الانطلاق إلى مهمة "طموح زايد 2" .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ قليل ودع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أسرته، قبل الانطلاق إلى حقل الإطلاق من فلوريدا.

ويتجه الآن سلطان النيادي في مهمة "طموح زايد 2" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب والتي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية.

وتنطلق المهمة من المجمع رقم (39A) في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، ولاية فلوريدا "على مدى 6 أشهر سيجري خلالها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 19 تجربة علمية تثري معرفتنا بتأثيرات الفضاء على الإنسان"، وستمكن الإمارات من احتلال المرتبة الـ11 عالميًا والأولى عربيا"وتهدف المهمة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في مهمات الفضاء المأهولة.

بث مباشر لـ"طموح زايد 2"

مقاطع فيديو وصور لـ أطول مهمة عربية إلى الفضاء

محمد بن زايد لـ «النيادي»: إن شاء الله ترد لنا سالماً غانماً وتعتز بك بلادك

أثر زايد من «أم غافة».. إلى الفضاء.. يحمله سلطان النيادي

مؤسسة دبي للإعلام تنقل بالصوت والصورة انطلاق مهمة سلطان النيادي التاريخية

من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب