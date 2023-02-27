الامارات | بث مباشر لمهمة "طموح زايد 2"

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمهمة "طموح زايد 2" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع الإمارات اليوم بثا مباشرا لمهمة "طموح زايد 2" ، أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب عبر منصاتنا بمواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "فيس بوك"، و"انستغرام"، ابتداءً من الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما يستمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة حتى موعد الإطلاق المقرر في تمام العاشرة و45 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات.

لمشاهدة البث المباشر عبر انستغرام اضغط الرابط.

محمد بن زايد لـ «النيادي»: إن شاء الله ترد لنا سالماً غانماً وتعتز بك بلادك

أثر زايد من «أم غافة».. إلى الفضاء.. يحمله سلطان النيادي

مؤسسة دبي للإعلام تنقل بالصوت والصورة انطلاق مهمة سلطان النيادي التاريخية

من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب