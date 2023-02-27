الامارات | دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بشقة سكنية بالبرشاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الإطفاء والإنقاذ، التابعة لإدارة الدفاع المدني في دبي، على حريق شب في شقة سكنية بأحد الأبراج في منطقة البرشاء.

وأفاد المتحدث باسم الإدارة، بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في الساعة التاسعة و35 دقيقة، صباح أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في بناية بمنطقة البرشاء، وتم إبلاغ مركز إطفاء البرشاء، ووصلت فرق العمل في الساعة9:41 محققة زمن استجابة مقداره ست دقائق.

وتبيّن أن الحادث في شقة، وتم تحريك مركز شهداء الإمارات، ومركز ند الشبا للدعم والإسناد.

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء، ومكافحة الحريق، وفق إشارة القائد الميداني الذي أكد أن الحريق تمت السيطرة عليه خلال نصف ساعة تقريباً، وباشرت الفرق المختصة عمليات التبريد، ومن ثم أعلن القائد الميداني انتهاء الحادث تماماً عند الساعة 11:57، مؤكداً عدم وجود أي إصابات وتم تسليم موقع الحادث إلى الجهات المختصة.