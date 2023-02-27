الامارات | شرطة أبوظبي تستعرض مشروع التوعية الرقمية المرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت شرطة أبوظبي مشروع التوعية والتثقيف المروري الرقمي، ضمن شهر الإمارات للابتكار (الإمارات تبتكر 2023)، ضمن ورشة عمل نظمتها بلدية مدينة أبوظبي للجمهور بمبناها الرئيس.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، العميد محمود يوسف البلوشي، اهتمام شرطة أبوظبي بنشر المعرفة بالسلامة المرورية، وتعزيز التوعية المستدامة المستمرة، لتثقيف الأطفال والمراهقين كمستخدمين للطرق، وسائقين في المستقبل، وتطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق الرئيسة في تحقيق السلامة المرورية.

وعرضت المديرية جهودها في رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وتعزيز السلامة المرورية، وعرض أفلام توعوية رقمية مرورية، واستمع الجمهور إلى شرح حول التطور الذي شهدته المديرية في تنفيذ أنشطة وبرامج التوعية، والوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع.

وتضمن العرض الجهود التطويرية التي شهدتها المديرية في تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية المرورية، كما تعرف الجمهور إلى أهداف دورية الطفل المرورية في تعزيز ثقافة المرور لدى النشء، من خلال مشاركتهم في مختلف المناسبات والفعاليات المجتمعية وزيارات المدارس، باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة لترسيخ الثقافة المرورية، وغرس الوعي المروري.