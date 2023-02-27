الامارات | «دبي ديرما 2023» يعرض 125 دراسة حديثة في مجال الجلدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الأربعاء المقبل فعاليات مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2023»، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويضم أجندة جديدة مملوءة بالعديد من ورش العمل والمحاضرات والدورات العلمية المتخصصة بمشاركة أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى نخبة من الأطباء والجراحين وأخصائيي التجميل والليزر والشعر والمعالجين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويتحدث في «دبي ديرما» هذا العام قرابة 340 مشاركاً من مختلف دول العالم يشاركون آخر ما توصلوا إليه في 360 جلسة علمية تضم 80 ورشة عمل، فيما تشمل الموضوعات الرئيسة التي سيناقشها المؤتمر الأمراض الجلدية وأمراض الأطفال والموضوعات المتعلقة بالجراحات التجميلية والليزر وطب الجلد التجميلي ومكافحة الشيخوخة وغيرها، إضافة إلى عرض الحالات السريرية التي تهدف إلى تعزيز فهم مختلف الإجراءات العلاجية الجديدة وأساليب التشخيص الحديثة.

ويشارك في «دبي ديرما» الذي يُعد أكبر مؤتمر متخصص في الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والليزر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية نحو 24 ألف مشارك وزائر من 114 دولة حول العام على مدار ثلاثة أيام، لبحث كل ما هو جديد في مجال الجلدية والعناية بالبشرة، وعرض أكثر من 125 دراسة علمية حديثة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دبي ديرما» رئيس «اندكس القابضة» الدكتور عبدالسلام المدني: «يعتبر الاعتناء بالبشرة من أساسيات الاعتناء بالصحة العامة للجسم خصوصاً مع تقدم العمر، حيث يُعد هذا الحدث واحداً من أهم المؤتمرات التي تجمع متخصصي الليزر والعناية بالبشرة في العالم في ورش عمل واجتماعات تفتح المجال للتطور الدائم».

من جهته، قال أستاذ الأمراض الجلدية رئيس مؤتمر «ديرما دبي» الدكتور إبراهيم كلداري، إن المؤتمر يُعد أهم الأحداث الطبية الرائدة في المنطقة، حيث يستضيف كل عام متحدثين بارزين من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن مؤتمر هذا العام تحت شعار «نرسم مستقبل علم الجلدية والتجميل» يضم عدداً من ورش، العمل التي ستتطرق إلى آخر التطورات الحاصلة في قطاع طب الأمراض الجلدية والعناية بصحة الجلد، فضلاً عن مناقشة أهم الموضوعات ذات الصلة بالقطاع بما في ذلك التحديات التي يواجهها وسبل التغلب عليها، منوهاً بأن مؤتمر «دبي ديرما» هذا العام سيضم اجتماعاً تعليمياً وتفاعلياً في آن واحد لتشجيع المتدربين الجدد والعاملين في هذا القطاع.