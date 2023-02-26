الامارات | حمدان بن محمد يطلق مبادرة «إماراتي» لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مبادرة «إماراتي» إحدى مبادرات اللجنة التي تستهدف توفير منصة موحدة شاملة تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة «دبي الآن».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن مبادرة «إماراتي» تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تسخير التكنولوجيا لتحقيق سعادة الإنسان، وأن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في جودة وسهولة الحياة.

وقال سموه: «نسعى من خلال رفع جودة الحياة الرقمية في دبي إلى ترسيخ اقتصاد رقمي متقدم عبر تقديم منظومة شاملة من الخدمات الذكية المبتكرة، لنضمن تحقيق السعادة والرفاهية لكافة المواطنين».

وأشار سموه إلى أن «مبادرة إماراتي توفر منصة رقمية شاملة تجمع بين سهولة الاستخدام والأمان والسرعة، وترسخ دبي مدينة ذكية للمستقبل، ما يعزز مستويات جودة الحياة والرفاهية لدى المواطنين، ويسهم في الوقت نفسه في الحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد والموارد».

وقد وجّه سمو ولي عهد دبي «هيئة دبي الرقمية» للعمل مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة في دبي لتضمين الخدمات التي يحتاجها المواطنون في منصة «إماراتي» عبر تطبيق «دبي الآن» الذكي قبل نهاية العام الجاري.

وتجسّد المبادرة اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمواطنين باعتبارهم محور العمل الحكومي، حيث تتصدر جودة حياة المواطن ورفاهه أولويات حكومة دبي التي تولي بدورها اهتماماً بالغاً بتقديم خدمات راقية ورائدة للمواطنين، من خلال تبنيها الحلول الرقمية المبتكرة والخدمات الاستباقية التي توفر الخدمات بسهولة وسرعة، من أي مكان وفي أي وقت.

وقال سموه في تدوينة على «تويتر» نشرها أمس: «أطلقنا تطبيق (إماراتي) المنصة الموحدة لخدمات المواطنين في دبي. توفر المنصة 153 خدمة تشمل الخدمات الاجتماعية والإسكانية وخدمات الدفع وعرض الفعاليات وبطاقات التأمين الصحي والخصومات. مستمرون في تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد في جعل التكنولوجيا سبباً لرفاهية وسعادة المواطن في دبي».

وأضاف سموه: «وجهت هيئة دبي الرقمية للعمل مع الجهات والمؤسسات لإضافة جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون في المنصة قبل نهاية العام الجاري. وسأتابع من خلال لجنة شؤون المواطنين تطورات المشروع، المواطن أولاً وثانياً وثالثاً في جميع التوجهات الحكومية وسيبقى أولويتنا القصوى ومحور أعمالنا ومشاريعنا».

وقال مدير عام هيئة دبي الرقمية حمد عبيد المنصوري، إن إطلاق المبادرة يأتي ترجمةً لتوجهات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في تقديم خدمات رقمية سهلة ومتكاملة للمواطنين، وذلك في إطار سياسة واستراتيجية حكومة دبي الرامية إلى رقمنة جميع مناحي الحياة بمفهوم جديد يضع جميع الخدمات في يد المستخدم ويضمن تجربة سهلة ومتكاملة تغطي مختلف الخدمات في القطاعات المختلفة من منصة رقمية موحّدة.

وأكد أن مبادرة «إماراتي» تأتي في إطار حرص حكومة دبي على تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تلبّي تطلعات المواطنين في برامج وخدمات تصنع مستقبلاً يقوم على الرفاهية والاستدامة والريادة من خلال الرقمنة الشاملة والمتكاملة التي تسهّل حياتهم وتزيد من سعادتهم.

وتتيح مبادرة «إماراتي» في مرحلتها الأولى للمواطنين الاستفادة من خدمات رقمية تغطي قطاعات عدة وخدمات منها: مِنح الإسكان والبناء التي تنسجم مع «مسار الإسكان»، وخدمات المنافع الاجتماعية وفعاليات الفرجان وبطاقة إسعاد، ودعم الكهرباء والمياه وغيرها.

وسيتمكن المواطنون من الوصول إلى هذه الخدمات مباشرة عند استخدامهم تطبيق «دبي الآن» بالهوية الرقمية، حيث يتم توجيههم بصورة مباشرة إلى منصة «إماراتي» على التطبيق الذكي، في حين ستشهد المراحل المقبلة من المبادرة توسعاً نوعياً شاملاً في الخدمات المُقدّمة للمواطنين على مستوى مختلف القطاعات والخدمات.

وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة إضافة 22 خدمة جديدة إلى 131 خدمة متاحة حالياً، ليصل مجموع الخدمات التي ستقدم عبر النسخة الـ11 من تطبيق «دبي الآن» الذكي، إلى 153 خدمة.

وتتاح عبر المرحلة الأولى من مبادرة «إماراتي» خمس خدمات رقمية جديدة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تشمل: «طلب أرض سكنية»، «طلب بناء مسكن»، «استعلام حالة الطلبات الإسكانية»، «حاسبة القروض»، وأخيراً «طلب شهادة لمن يهمه الأمر (قطاع الإسكان)». فيما عززت بلدية دبي خدمات تطبيق «دبي الآن» بخدمتين جديدتين، هما: تخصيص الأراضي وإصدار الخارطة ضمن فئة منحة الأرض.

وتشارك هيئة تنمية المجتمع بثلاث خدمات جديدة خلال المرحلة الأولى ضمن فئة المنافع الاجتماعية، وتشمل: «طلب المنفعة الدورية»، «طلب المنفعة المقطوعة (تجهيز مسكن)»، «طلب المنفعة المقطوعة (السكن المؤقت)»، و«طلب تقديم شكوى حقوق الإنسان».

وتعزّز دائرة الأراضي والأملاك بدبي خدمات «دبي الآن» خلال المرحلة الأولى بخدمة جديدة ضمن فئة منحة البناء، حيث تقدم خدمة «إصدار شهادة رهن الأرض».

ودعمت القيادة العامة لشرطة دبي التطبيق الذكي بخدمة عرض بطاقة إسعاد، فيما قدمت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) خدمة عرض الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فئة فعاليات الأحياء السكنية، التي ستضم أيضاً خدمة عرض فعاليات دبي المُقدمة من الاقتصاد والسياحة، إلى جانب عرض الفعاليات الرياضية المُقدمة من مجلس دبي الرياضي، في حين تشارك هيئة الطرق والمواصلات، بخدمة عرض تصريح مواقف السيارات المجانية، وخدمة «مدينتي».

كما تقدم هيئة الصحة في بدبي خدمة عرض بطاقة تأمين «عناية». وتقدم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خدمة دفع مخالفات الإقامة. وأخيراً تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة عرض الدعم لخدمات الكهرباء والمياه.

وتشهد المرحلة الثانية من مبادرة «إماراتي» عبر تطبيق «دبي الآن»، والتي سيتم طرحها قريباً، إضافة أكثر من 15 خدمة مُقدّمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغيرها من الجهات، لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيدها عبر منصة موحدة ضمن تطبيق «دبي الآن». ويتيح تطبيق «دبي الآن»، الذي أُطلق بهدف تسهيل حياة المتعاملين والارتقاء بجودة حياتهم، الوصول لجميع خدمات المدينة من خلال تطبيق واحد. وشهد التطبيق تطوراً نوعياً على مدى الأعوام السابقة من حيث عدد الجهات التي انضمت إليه، وعدد الخدمات المتوافرة والمقدمة. ويوفر تطبيق «دبي الآن» خدمات شاملة ومتنوّعة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتواكب تطلعاتهم ضمن تطبيق واحد، يشمل خدمات متنوعة.

حمدان بن محمد:

«(إماراتي) تترجم رؤية محمد بن راشد في تسخير التكنولوجيا لتحقيق سعادة الإنسان».

«المبادرة ترفع جودة الحياة الرقمية في دبي، وترسّخ تقدم الاقتصاد الرقمي».

مبادرة «إماراتي»

- منصّة موحّدة شاملة تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان من خلال التطبيق الشامل لخدمات المدينة «دبي الآن».

- المنصة تحمل 22 خدمة جديدة للمواطنين.. ليصل مجموع الخدمات المتاحة عبر تطبيق «دبي الآن» إلى 153 خدمة.

- تفعيل المرحلة الثانية من المبادرة قريباً بأكثر من 15 خدمة جديدة.

- إضافة خدمات جديدة للمواطنين تشمل الخدمات الإسكانية وتخصيص الأراضي وخدمات المنافع الاجتماعية، وعرض بطاقة التأمين الصحي (عناية)، وبطاقة (إسعاد) والفعاليات في الأحياء السكنية.