الامارات | من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد رائد الفضاء سلطان النيادي، الانطلاق غداً الاثنين إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم مهمة crew-6، وهي أطول مهمة فضائية عربية تمتد لستة أشهر، فمن هو سلطان النيادي؟

- وُلد سلطان النيادي في 23 مايو 1981 بمنطقة أم غافة التابعة لمدينة العين.

- تميز في تعليمه تبعاً لخطى والده الرجل العسكري وكان متميزاً وسط أقرانه من الطلبة.

- التحق بالقوات المسلحة وابتُعث لدراسة هندسة الاتصالات.

- عمل كمهندس لأمن الشبكات بالقوات المسلحة الإماراتية.

- حصل على البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة المتحدة.

- حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات.

- حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

- كان النيادي رائد الفضاء الاحتياطي خلال مهمة طموح زايد عام 2019.

- يستعد لخوض مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية كأطول مهمة لرائد فضاء عربي.