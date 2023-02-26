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الامارات | من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

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مينا غالي- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن من هو سلطان النيادي المشارك في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد رائد الفضاء سلطان النيادي، الانطلاق غداً الاثنين إلى محطة الفضاء الدولية ضمن طاقم مهمة crew-6، وهي أطول مهمة فضائية عربية تمتد لستة أشهر، فمن هو سلطان النيادي؟

- وُلد سلطان النيادي في 23 مايو 1981 بمنطقة أم غافة التابعة لمدينة العين.

- تميز في تعليمه تبعاً لخطى والده الرجل العسكري وكان متميزاً وسط أقرانه من الطلبة.
- التحق بالقوات المسلحة وابتُعث لدراسة هندسة الاتصالات.
- عمل كمهندس لأمن الشبكات بالقوات المسلحة الإماراتية.
- حصل على البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة المتحدة.
- حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات.
- حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.
- كان النيادي رائد الفضاء الاحتياطي خلال مهمة طموح زايد عام 2019.
- يستعد لخوض مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية كأطول مهمة لرائد فضاء عربي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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