الامارات | رئيس الدولة يطمئن على سلطان النيادي قبل انطلاق رحلته إلى محطة الفضاء الدولية

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يطمئن على سلطان النيادي قبل انطلاق رحلته إلى محطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة اليوم، على رائد الفضاء سلطان النيادي قبل انطلاق رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.
وينطلق غداً الاثنين رائد الفضاء سلطان النيادي في تمام الساعة 10:45 صباحاً، بتوقيت دولة الإمارات، في مهمة طويلة الأمد على متن مركبة «دراغون» التابعة لشركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق ستة أشهر.
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