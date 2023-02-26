الامارات | حمدان بن محمد: فخورون بسلطان وبفريق مركز محمد بن راشد للفضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي فخره بكل من يعمل لرفع اسم الإمارات في فضاءات اللامستحيل.

وقال سموه في تدوينة عبر "تويتر": بطموح زايد ينطلق ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمة طويلة الأمد تستمر لـ 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية… فخورون بسلطان وبفريق مركز محمد بن راشد للفضاء".