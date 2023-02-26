الامارات | ­حمدان بن محمد يطلق المرحلة الأولى من مبادرة "إماراتي" لتقديم خدمات سلسة ومتكاملة للمواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مبادرة "إماراتي" إحدى مبادرات اللجنة التي تستهدف توفير منصة موحدة شاملة تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة "دبي الآن".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن مبادرة "إماراتي" تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير التكنولوجيا لتحقيق سعادة الإنسان، وأن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في جودة وسهولة الحياة.

وقال سموه: "نسعى من خلال رفع جودة الحياة الرقمية في دبي إلى ترسيخ اقتصاد رقمي متقدم عبر تقديم منظومة شاملة من الخدمات الذكية المبتكرة، لنضمن تحقيق السعادة والرفاهية لكافة المواطنين".

وأشار سموه إلى أن "مبادرة إماراتي توفر منصة رقمية شاملة تجمع بين سهولة الاستخدام والأمان والسرعة، وترسخ دبي مدينة ذكية للمستقبل، ما يعزز مستويات جودة الحياة والرفاهية لدى المواطنين، ويسهم في الوقت نفسه في الحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد والموارد.

وقد وجّه سمو ولي عهد دبي "هيئة دبي الرقمية" للعمل مع كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي لتضمين كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون في منصة "إماراتي" عبر تطبيق "دبي الآن" الذكي قبل نهاية العام الجاري.

وتجسّد مبادرة "إماراتي" اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمواطنين باعتبارهم محور العمل الحكومي، حيث تتصدر جودة حياة المواطن ورفاهه أولويات حكومة دبي التي تولي بدورها اهتماماً بالغاً بتقديم خدمات راقية ورائدة للمواطنين، من خلال تبنيها الحلول الرقمية المبتكرة والخدمات الاستباقية التي توفر الخدمات بسهولة وسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.

منصة رقميّة موحّدة

وفي هذا الصدد، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: "يأتي إطلاق المبادرة ترجمةً لتوجهات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في تقديم خدمات رقمية سهلة ومتكاملة للمواطنين، وذلك في إطار سياسة واستراتيجية حكومة دبي الرامية إلى رقمنة جميع مناحي الحياة بمفهوم جديد يضع جميع الخدمات في يد المستخدم ويضمن تجربة سهلة ومتكاملة تغطي مختلف الخدمات في القطاعات المختلفة من منصة رقمية موحّدة.

وأكد سعادته أن مبادرة "إماراتي" تأتي في إطار حرص حكومة دبي على تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تلبّي تطلعات المواطنين في برامج وخدمات تصنع مستقبلاً يقوم على الرفاهية والاستدامة والريادة من خلال الرقمنة الشاملة والمتكاملة التي تسهّل حياتهم وتزيد من سعادتهم.

توسُّع نوعي

وتتيح مبادرة "إماراتي" في مرحلتها الأولى للمواطنين الاستفادة من خدمات رقمية تغطي عدة قطاعات وخدمات منها: مِنح الإسكان والبناء التي تنسجم مع "مسار الإسكان"، وخدمات المنافع الاجتماعية وفعاليات الفرجان وبطاقة إسعاد، ودعم الكهرباء والمياه وغيرها.

وسيتمكن المواطنون من الوصول إلى هذه الخدمات مباشرة عند استخدامهم تطبيق "دبي الآن" بالهوية الرقمية، حيث يتم توجيههم بصورة مباشرة إلى منصة "إماراتي" على التطبيق الذكي، في حين ستشهد المراحل المقبلة من المبادرة توسعاً نوعياً شاملاً في الخدمات المُقدّمة للمواطنين على مستوى مختلف القطاعات والخدمات.

وتتضمن المرحلة الأولى من مبادرة "إماراتي" إضافة 22 خدمة جديدة إلى 131 خدمة متاحة حالياً، ليصل مجموع الخدمات التي ستقدم عبر النسخة الحادية عشرة من تطبيق "دبي الآن" الذكي التي ستدخل الخدمة خلال شهر فبراير 2023 إلى 153 خدمة.

وتتاح عبر المرحلة الأولى من مبادرة "إماراتي" خمس خدمات رقمية جديدة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تشمل: طلب أرض سكنية، طلب بناء مسكن، استعلام حالة الطلبات الإسكانية، حاسبة القروض وأخيراً طلب شهادة لمن يهمه الأمر (قطاع الإسكان). فيما عززت بلدية دبي خدمات تطبيق "دبي الآن" بخدمتين جديدتين وهما: تخصيص الأرضي وإصدار الخارطة ضمن فئة منحة الأرض.

وتشارك هيئة تنمية المجتمع بثلاث خدمات جديدة خلال المرحلة الأولى ضمن فئة المنافع الاجتماعية وتشمل: طلب المنفعة الدورية، طلب المنفعة المقطوعة (تجهيز مسكن)، طلب المنفعة المقطوعة (السكن المؤقت)، وطلب تقديم شكوى حقوق الإنسان.

وتعزّز دائرة الأراضي والأملاك بدبي خدمات "دبي الآن" خلال المرحلة الأولى بخدمة جديدة ضمن فئة منحة البناء، حيث تقدم خدمة إصدار شهادة رهن الأرض.

ودعمت القيادة العامة لشرطة دبي التطبيق الذكي بخدمة عرض بطاقة إسعاد، فيما قدمت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) خدمة عرض الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فئة فعاليات الأحياء السكنية، التي ستضم أيضاً خدمة عرض فعاليات دبي المُقدمة من الاقتصاد والسياحة، إلى جانب عرض الفعاليات الرياضية المُقدمة من مجلس دبي الرياضي، في حين تشارك هيئة الطرق والمواصلات، بخدمة عرض تصريح مواقف السيارات المجانية، وخدمة مدينتي. كما تقدم هيئة الصحة بدبي خدمة عرض بطاقة تأمين عناية. وتقدم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خدمة دفع مخالفات الإقامة. وأخيراً تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة عرض الدعم لخدمات الكهرباء والمياه.

المرحلة الثانية

وتشهد المرحلة الثانية من مبادرة "إماراتي" عبر تطبيق "دبي الآن"، والتي سيتم طرحها خلال الربع الأول من العام 2023، إضافة أكثر من 15 خدمة مُقدّمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغيرها من الجهات، لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيدها عبر منصة موحدة ضمن تطبيق "دبي الآن".

تطبيق واحد

ويتيح تطبيق "دبي الآن"، الذي أُطلق بهدف تسهيل حياة المتعاملين والارتقاء بجودة حياتهم، الوصول لجميع خدمات المدينة من خلال تطبيق واحد. وشهد التطبيق تطوراً نوعياً على مدى الأعوام السابقة من حيث عدد الجهات التي انضمت إليه، وعدد الخدمات المتوافرة والمقدمة. ويوفر تطبيق "دبي الآن" خدمات شاملة ومتنوعة تلبي كافة احتياجات أفراد المجتمع وتواكب تطلعاتهم ضمن تطبيق واحد، يشمل خدمات متنوعة.