الامارات | 621 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري: (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، والتنقل المشترك: (مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ حوالي 621.4 مليون راكب، عام 2022، مقارنة بنحو 461 مليون راكب عام 2021، مسجلاً نموا بنسبة 35%، فيما بلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة (1.7) مليون راكب، مقارنة بنحو (1.3) مليون راكب عام 2021.

وأعرب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن سعادته بالنمو الكبير في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي عام 2022، وزيادة حصة استحواذ مترو دبي من إجمالي عدد الركاب بنسبة 3%، والنقل البحري بنسبة 1%، مقارنة بعام 2021، مشيراً إلى أن مترو دبي استحوذ على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2022، بواقع 36% )مقارنةً بنسبة 33% عام 2021)، فيما تراجعت حصة مساهمة مركبات الأجرة إلى 30% )مقارنةً بنحو 34% عام 2021(، وهو مؤشر جيد في تحول الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي التي تنقل عددا أكبر من الركاب، وبلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 25%، وارتفعت نسبة مستخدمي وسائل النقل البحري، من 2% عام 2021، إلى 3% عام 2022، وحافظت وسائل التنقل المشترك، وترام دبي، على حصتها في عدد مستخدميها، بواقع 5% لوسائل التنقل المشترك، و1% لترام دبي.

وأوضح معاليه، أن شهر مارس من عام 2022، سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى نقل قرابة 62 مليون راكب، وتزامن ذلك مع اختتام فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وحل شهر ديسمبر ثانياً بـ 57 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 46 و56 مليون راكب، مشيراً إلى أن إجمالي عدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، بلغ 129 مليون رحلة، منها أكثر من 105 ملايين رحلة لمركبات الأجرة، و18.5 مليون لوسائل التنقل المشترك، وأكثر من 4 ملايين رحلة للحافلات، و936 ألف رحلة لوسائل النقل البحري، وأكثر من 450 ألف رحلة لمترو دبي، ونحو 99 ألف رحلة للترام، وسجل شهر أكتوبر الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 11.9 مليون رحلة، تلاه شهر مارس بواقع 11.8 مليون رحلة، وتراوحت الرحلات في باقي الأشهر بين 9.7 ملايين و11.6 مليون رحلة.

ركاب مترو دبي

وأوضحت الأرقام الصادرة عن قسم الإحصاء وتحليل البيانات في إدارة التحكم الموحد، أن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، بلغ 225.1 مليون راكب عام 2022، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد وهما محطتان مشتركتان على الخطين الأحمر والأخضر، على النصيب الأكبر في عدد ركاب مترو دبي العام الماضي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 13 مليوناً، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر 10.8 ملايين راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 9.9 ملايين راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـ 9.6 ملايين راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـ 8.8 ملايين راكب، ومحطة الخليج التجاري بـ 8.5 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 7.7 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـ 7.3 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثاً بـ 5.6 ملايين راكب، ثم محطة صلاح الدين بـ 5.3 ملايين راكب، ومحطة الغبيبة بـ 4.9 ملايين راكب.

مستخدمو وسائل النقل

نقل ترام دبي العام الماضي 7.5 ملايين راكب، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 157.3 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي حوالي 16 مليون راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي والحافلات تحت الطلب، فقد نقلت 32.5 مليون راكب العام الماضي، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي، التي تشمل: (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، العام الماضي 183 مليون راكب.

تكامل المنظومة

تؤكد نتائج ومؤشرات عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، ومركبات الأجرة، فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات، في توفير أنماط مختلفة من وسائل التنقل، تلبي احتياجات سكان وزوار إمارة دبي، وكذلك تكامل عناصر منظومة النقل الجماعي مع بعضها، حيث أصبحت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان والزوار في مختلف مناطق إمارة دبي.

ونجحت هذه المنظومة في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث ترتكز الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل الهيئة بموجبها، على مبدأ التكامل لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي.