الامارات | حمدان بن محمد يرزق بـ " محمد"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 فبراير 2023

رزق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمولود جديد، اختار له اسم محمد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، وتناقله عدد كبير منهم، معربين عن تمنياتهم للمولود بدوام الصحة والعافية، وأن يجعله قرة عين لوالديه، وسندا لمجتمعه ودولته.