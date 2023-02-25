الامارات | حمدان بن محمد يهنئ الكويت باليوم الوطني

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يهنئ الكويت باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 فبراير 2023
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وتمنى سموه ، أن يديم على الكويت وأهلها العز والرخاء
وقال سموه في تغريدة نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،نُبارك لأشقائنا في دولة الكويت احتفالاتهم باليوم الوطني... 62 عاماً من المجد والانجازات ... أدام الله على الكويت وقيادتها وأهلها العز والرخاء.
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