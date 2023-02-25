الامارات | مكتوم بن محمد : الكويت وطن المجد والأصالة

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد : الكويت وطن المجد والأصالة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 فبراير 2023
هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر «تويتر»، دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير.
وقال سموه " الكويت وطن المجد والأصالة، محبتها محفورةٌ في قلوبنا، توحدنا الرؤية المشتركة والمصير والأهداف، نهنئ الكويت حكومةً وشعباً
باحتفالاتها الوطنية، أدام الله أمنها ورخاءها ورفعتها، وسنظل معاً نسير جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق المزيد من الرفاه والسعادة لأوطاننا وشعوبنا.
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