الامارات | مكتوم بن محمد : الكويت وطن المجد والأصالة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 فبراير 2023

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر «تويتر»، دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير.

وقال سموه " الكويت وطن المجد والأصالة، محبتها محفورةٌ في قلوبنا، توحدنا الرؤية المشتركة والمصير والأهداف، نهنئ الكويت حكومةً وشعباً

باحتفالاتها الوطنية، أدام الله أمنها ورخاءها ورفعتها، وسنظل معاً نسير جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق المزيد من الرفاه والسعادة لأوطاننا وشعوبنا.