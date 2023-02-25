الامارات | محمد بن راشد: أهلنا في كويت المحبة والإنسانية.. كل عام وأنتم بعز وخير

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: أهلنا في كويت المحبة والإنسانية.. كل عام وأنتم بعز وخير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 فبراير 2023
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «تويتر»: «إلى أهلنا وإخوتنا في الكويت.. كويت المحبة والإنسانية.. كل عام وأنتم بعز وخير بمناسبة أعيادكم الوطنية.. تحيات شعب الإمارات لكم ولقيادتكم.. وتمنياتنا لكم بدوام الازدهار والاستقرار.. ونسأل الله أن يديم أخوتنا ومحبتنا».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App