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الامارات | محمد بن راشد: أهلنا في كويت المحبة والإنسانية.. كل عام وأنتم بعز وخير

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 فبراير 2023

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على «تويتر»: «إلى أهلنا وإخوتنا في الكويت.. كويت المحبة والإنسانية.. كل عام وأنتم بعز وخير بمناسبة أعيادكم الوطنية.. تحيات شعب الإمارات لكم ولقيادتكم.. وتمنياتنا لكم بدوام الازدهار والاستقرار.. ونسأل الله أن يديم أخوتنا ومحبتنا».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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