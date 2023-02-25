الامارات | «إيدج» توقع عقوداً وصفقات بـ 18.6 مليار درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مجموعة «إيدج» 14 منتجاً جديداً خلال مشاركتها في معرض آيدكس 2023، شملت 11 من المركبات والحلول المستقلة وغير المأهولة.

ووقعت عقوداً وصفقات جديدة بقيمة 18.6 مليار درهم، تتضمن أربعة مليارات درهم صفقات تصدير دولية، إلى جانب العديد من الشراكات والاتفاقيات مع كبار مصنعي المعدات الأصلية وشركات الدفاع والتكنولوجيا والموردين.

وتضمنت الصفقات الرئيسة الموقّعة خلال الحدث، صفقة تصدير تاريخية بقيمة مليار يورو مع البحرية الأنغولية لبناء وتصدير أسطول من الطرادات بطول 71 متراً، وعقوداً كبرى بقيمة تزيد على تسعة مليارات درهم مع القوات المسلحة الإماراتية لتوريد منتجات «ايدج» من ذخائر «ثندر» و«ديزرت ستينغ 25» الموجهة بدقة، وأنظمة «شادو 25» و«شادو 50»، وذخائر «هنتر» الجوالة، وعقداً بقيمة أربعة مليارات درهم لتوفير حلول للاتصالات التكتيكية وربط البيانات للقوات المسلحة الإماراتية.