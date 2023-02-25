الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ ما المسؤولية القانونية المترتبة على اندماج الشركات؟

■■ قد يظن القارئ أن اندماج الشركات يرجع إلى خسارة الشركة المندمجة، وبالتالي لا تترتب عليها مسؤولية قانونية.

وبداية، يتحتم العلم بأن هناك نوعين من الاندماج: الأول بالضم، بمعنى أن تنضم شركة واحدة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، فتنقضي الشركة المندمجة، وتنتقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة.

والثاني بالمزج، بأن تنقضي جميع الشركات، وتنشأ شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية، مقابل حصص أو أسهم ذات طبيعة عينية تعطيها الشركة الدامجة إلى شركاء أو مساهمي الأولى، ويؤول إليها ما ترتب من حقوق أو التزامات في حدود العقد.

ومن صوره: الاندماج الأفقي الذي يتم بين شركتين أو أكثر تمارسان نشاطاً متماثلاً. والاندماج الرأسي الذي يكون بين شركات مختلفة النشاط لكن تكمل إحداهما الأخرى. وهناك اندماج متنوع يقع بين شركات تمارس أنشطة مختلفة بغرض زيادة الخدمات، ما يكسب الشركات الجديدة مزايا تنافسية.

وتقع مسؤولية الاندماج بالضم على الشركة الدامجة، ومن ثم تُختصم وحدها بخصوص الحقوق والديون التي كانت للشركة المندمجة أو عليها، فيما تقرر المسؤولية في الاندماج بطريق المزج وفق عقد الاندماج سواء بين شركتين أو أكثر، والاتفاق على نقل التزامات الشركات القديمة إلى الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج.