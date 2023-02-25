الامارات | «التوازن» يتعاون مع «ساب» لتقديم قدرات طباعة ثلاثية الأبعاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس التوازن اتفاقية مع «ساب»، الشركة الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية، بهدف تقديم قدرات طباعة ثلاثية الأبعاد للقوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات، تتضمن التصميم والتصنيع الدقيق لقطع الغيار.

وتأتي الاتفاقية بعد تدشين المجلس أول مركز تميز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد «سندان»، الذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول لمعرض آيدكس 2023.

وتهدف الاتفاقية إلى تلبية أهداف برنامج التوازن الاقتصادي، التي تتضمن توفير فوائد استراتيجية لدولة الإمارات، وإحداث أثر كبير يسهم في الازدهار الاقتصادي للدولة، وإقامة مشاريع من شأنها دفع وتعزيز عملية نقل التكنولوجيا، والمساهمة في بناء قدرات جديدة، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، والتوسع في قطاعات التصنيع المضاف وصناعة الطيران كقطاعات ذات أولوية.

ويسهم المشروع في مدّ القوات الجوية والدفاع الجوي بقدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وفي تمكين قطاع التصنيع المضاف بالدولة ودعم الجهود الرامية للاكتفاء الذاتي، إضافةً إلى تقليل الكلفة والمدة الزمنية للإنتاج، مع رفع جاهزية ومستوى توافر القدرات العسكرية الحيوية.