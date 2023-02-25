الامارات | سيف بن زايد وخالد بن محمد يشهدان جانباً من «آيـــدكس» و«نافدكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في نسخته الـ16، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2023» في نسخته السابعة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واطلع سموّه في جولته على أحدث ما تقدمه المؤسسات والشركات العارضة في المعرضين من منتجات وتقنيات ومبادرات، تعزز الصناعات الدفاعية وأمن المجتمعات، وفي مجالات الدفاع البحري والأمن البحري، وأحدث التطورات التي توصلت إليها قطاعات الدفاع البرية والبحرية والجوية.

وشملت زيارة سموّه جناح «إنترناشونال جولدن جروب»، التي تقدم المنتجات المتطورة في الصناعات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى عرض أحدث المعدات الدفاعية ومستلزمات الجيوش البرية والجوية والبحرية، وجناح «مجلس توازن الاقتصادي» وما يقدم من نماذج لأحدث حلول ومبادرات الصناعة الدفاعية والأمنية مثل «ميمن للطيران»، وطائرة من دون طيار (D7)، وطابعة (D3)، ومراكب للتكنولوجيا. كما زار سموه جناح شركة كالدس للصناعات العسكرية المتخصصة في تصنيع الآليات القتالية بأنواعها كافة.

وفي «نافدكس»، زار سموه أجنحة شركة «blue gulf cat» بما تعرضه من منتجات بحرية مثل القوارب متعددة الاستخدامات، واطلع على الزورق الإماراتي «مظفر» الذي يعد إحدى الوحدات الرئيسة في تقديم الإنذار المبكر وتنفيذ عمليات الأمن البحري ويقوم بالعديد من المهام منها المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وتأمين سواحل الدولة ومنشآتها الحيوية، والإبلاغ عن المخاطر البحرية، وغيرها من المهام الأمنية المتعلقة بخفر السواحل.كما زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من فعاليات المعرضين.

ورافق سموه، خلال جولته التفقدية، أنجاله، وقائد عام شرطة أبوظبي، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، حميد مطر الظاهري.

وتفقد سموّه، خلال الزيارة، عدداً من أجنحة الشركات المحلية، حيث اطلع على أحدث منتجاتها الأمنية وحلولها الدفاعية، كما زار سموّه أجنحة بعض الشركات الأجنبية الرائدة في تطوير التقنيات والمعدات المتخصصة في مجال الدفاع البري والبحري والجوي.

واطلع سموّه أيضاً على نماذج من أحدث حلول ومبادرات الصناعة الدفاعية والأمنية التي تهدف إلى تعزيز قطاع الدفاع والأمن في دولة الإمارات، ومواكبة آخر التطورات في هذا القطاع الحيوي.

ووفر معرض الدفاع الدولي «آيدكس» فرصة لكبرى الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، مع إتاحة المجال للشركات المحلية لعرض منتجاتها وحلولها الأمنية التي تضاهي نظيرتها العالمية من حيث الجودة والتصميم والأداء.

كما استقطب معرض الدفاع البحري «نافدكس» نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الدفاع من مختلف أنحاء العالم، لعقد شراكات وتعزيز التعاون، وعرض أحدث ابتكاراتها الأمنية وتقنياتها الدفاعية.

أرقام وحقائق

■ الدورة أكدت مكانة معرضي آيدكس ونافدكس كأكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع المعارض الدفاعية في العالم.

■ المعرضان استقطبا ما يزيد على 132 ألفاً و507 زوار من مختلف دول العالم.

■ ارتفاع عدد الشركات العارضة إلى 1353 شركة من 65 دولة و41 جناحاً وطنياً.

■ ارتفاع عدد الشركات الوطنية إلى 216 شركة بنسبة نمو 50% مقارنة بالدورة السابقة.

■ شهد المعرضان مشاركة 367 وفداً رسمياً من جميع أنحاء العالم.

■ 1800 مشارك في فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، بنسبة زيادة 25% مقارنة بالدورة السابقة.

■ نسبة سعادة المشاركين والزوار تجاوزت الـ98%، وتعد الأعلى في العالم.

■ إشادة دولية واسعة بحسن التنظيم والبنية التحتية المتطورة لمرافق مركز أبوظبي الوطني للمعارض.