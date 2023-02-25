الامارات | «الأرصاد»: الطقس غائم وفرص لسقوط أمطار حتى الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض خلال الفترة الحالية لتوزيعات ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام خاصة شرقاً، يصبح غائماً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الغربية والشمالية، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الإثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة الغربية والشرقية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأكد أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة الغربية والشرقية نهاراً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز، تشهد الدولة منذ بداية النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة بشكل عام، شمل بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير، وذلك نتيجة تأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، أدت إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نشطت الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.