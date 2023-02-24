الامارات | 23.34 مليار درهم.. إجمالي صفقات «آيدكس» و«نافدكس» خلال 5 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ معرضي «آيدكس» و«نافدكس» أرقاماً قياسية تاريخية في أحجام المشاركات والصفقات على مدار الأيام الخمسة للمعرضين، اللذين أقيما في الفترة ما بين 20 - 24 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبلغ عدد زوّارهما 132 ألفاً و507 زائرين.

وأعلن مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، خلال اليوم الختامي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023 عن الصفقات الإجمالية التي أُبرمت على مدار الأيام الخمسة للمعرضين لمصلحة وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي بواقع 56 صفقة، بقيمة 23.34 مليار درهم، في حين بلغ عدد صفقات اليوم الخامس 11 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم لصالح وزارة الدفاع.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي: «اختتمت فعاليات الدورة الأكبر في تاريخ معرضي آيدكس ونافدكس 2023 بمشاركة عالمية واسعة، ويعكس الإقبال الكبير على المعرضين، المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية الذي يدار بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء، ويرسخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة للعقول وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، ومركزاً للابتكار والإبداع في هذه القطاعات الحيوية».

وأضاف أن «هذا الإنجاز والنجاح التاريخي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة، لتعزيز مكانة المعرضين وقدرتهما التنافسية على مدار العقود الثلاثة الماضية».

وقال: «يُعد معرضا آيدكس ونافدكس قصة نجاح مستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقطاع الصناعات الدفاعية الوطني، ونموذجاً يحتذى، نفاخر به العالم».

من جانبه، ذكر نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت على مدار الأيام الخمسة الماضية، محط أنظار العالم، ومقصداً للخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن الدورة الحالية للمعرضين شهدت ارتفاعاً في أعداد المشاركين والعارضين والزوار، وصولاً لعدد الشراكات وحجم الصفقات التي تم الإعلان عنها في هذا التظاهرة العالمية.

كما استقطبت أعداداً قياسية من القادة وصناع القرار، حيث تجاوز عدد الوفود الرسمية المشاركة 367 وفداً من أنحاء العالم.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، حميد مطر الظاهري، إن «نسخة هذا العام من معرضي آيدكس ونافدكس كانت ناجحة بكل المقاييس». وأضاف أن «حجم المشاركة والإقبال يرسخ مكانة آيدكس ونافدكس كأكبر الفعاليات في قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيد العالمي، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالنا بمرور 30 عاماً على انطلاق معرض آيدكس في عام 1993». وتابع: «أظهرت الدورة الحالية لمعرضي آيدكس ونافدكس مدى التأثير الإيجابي والكبير على تطور الصناعات الوطنية في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث ارتفع عدد الشركات الوطنية إلى 216 شركة عارضة بنسبة نمو قدرها 50% مقارنة بالدورة السابقة، وشهد معرضا آيدكس ونافدكس على مدار خمسة أيام الإعلان عن العديد من الصفقات واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، الأمر الذي يؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه المعرضان في دعم الصناعات الوطنية ونقل وتوطين المعرفة، والمساهمة في الترويج للمنتجات المحلية في الأسواق الجديدة».

وشهدت نسخة هذا العام العديد من المزايا والمبادرات التي أقيمت لأول مرة، وأسهمت في تعزيز مكانة الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث شاركت في المعرض تسع دول جديدة للمرة الأولى، هي كل من: أوزباكستان، أيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، الكويت، ليتوانيا، بنغلاديش، إضافة إلى موناكو وكولومبيا.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الاستحواذ في مجلس التوازن أحمد الهرمودي، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن صفقات اليوم الختامي، إن معرضي آيدكس ونافدكس رسخا مكانة الدولة وجهة عالمية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات.

وأضاف أن «مجلس التوازن يعتز بالثقة التي أولتها له قيادتنا الرشيدة بإدارة الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية والمالية كافة لمشتريات وبرامج وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي».

وأضاف: «أعلنا على مدار خمسة أيام عن العقود التي وقعناها لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي، حيث ارتفعت قيمة الصفقات إلى ما يزيد على 23 مليار درهم بنسبة 12% عن الدورة السابقة. ومن هنا يؤكد مجلس التوازن حرصه ودعمه لتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز صناعاتنا الوطنية الدفاعية والعمل، جنباً إلى جنب، مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي».

وقال المتحدث الرسمي لمجلس التوازن زايد المريخي، إن الصفقات المحلية التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع في اليوم الختامي بلغت سبع صفقات بقيمة 1.6 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة أيه إم للصناعات لشراء غرف حراسة مدرعة بقيمة 46 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أيه إم للصناعات لشراء غرف حراسة مدرعة بقيمة 14 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أمان للهندسة البحرية لتقديم خدمات الإسناد الفني وتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة والإصلاح للسفن والزوارق بقيمة 43 مليون درهم، والتعاقد مع شركة عين الصقر للتكنولوجيا لتقديم خدمات صيانة وإصلاح الأنظمة الأمنية بقيمة ثلاثة ملايين درهم، والتعاقد مع شركة اعتماد للحلول الأمنية الاستراتيجية لتقديم خدمات الدعم الفني للأنظمة الأمنية للحدود بقيمة 612 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ESE لشراء الذخائر بقيمة 799 مليون درهم، والتعاقد مع شركة HANWHA AEROSPACE الكورية عن طريق شركة توازن للتكنولوجيا والابتكار لشراء راجمات صواريخ وتقديم خدمات دعم فني محلية بقيمة 101 مليون درهم.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لمجلس التوازن، ماجد الجابري، إلى أن عدد الصفقات الدولية التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع لليوم الختامي بلغ خمس صفقات بقيمة 653 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة MBDA الفرنسية لشراء أجهزة المحاكاة المحدثة بقيمة 198 مليون درهم، والتعاقد مع شركة EURO - ART INTERNATIONAL الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني للرادارات بقيمة 90 مليوناً، والتعاقد مع شركة SAAB السويدية لتوفير خدمات صيانة طائرات GLOBALEYE 6000 بقيمة 108 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة ROHDE & SCHWRZ لشراء وتركيب أنظمة اتصالات بقيمة 59 مليون درهم، والتعاقد مع شركة CETC INTERNTIONAL لشراء أنظمة الاتصال بقيمة 198 مليون درهم.