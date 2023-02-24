الامارات | "مجموعة بريد الإمارات" تصدر طابعاً بريدياً احتفاء باليوم الوطني الـ 62 لدولة الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت مجموعة بريد الإمارات طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوم الوطني الثاني والستين لدولة الكويت، والذي يوافق 25 فبراير، وذلك تجسيداً لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين واحتفاءً بالروابط الراسخة التي تجمعهما.

وتم إطلاق الطابع التذكاري ضمن احتفال سفارة دولة الكويت في أبوظبي، ويحمل الطابع شعار "الإمارات تحب الكويت"، وهو مزيَّنٌ بعلمي البلدين وأبرز معالمهما العمرانية.

كما تستكمل المجموعة من خلال هذا الإصدار البريدي نهج دولة الإمارات بمشاركة دولة الكويت قيادة وشعباً احتفالاتها بيومها الوطني، وذلك انطلاقاً من أواصر الأخوة التي تجمع البلدين وشعبيهما والتي تمتد جذورها راسخةً عبر التاريخ، ويدعم بنيانها وحدة الانتماء العربي والخليجي، وتشكل أساساً متيناً للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين والتي دعمت نموهما في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.