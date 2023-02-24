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الامارات | خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.. أرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم"، اليوم في أبوظبي.

وتناول اللقاء مناقشة آخر التطورات والمستجدات التي شهدها قطاع صناعة التكنولوجيا، وبحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بين المؤسسات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها ونظيرتها المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية وأمن المعلومات والبيانات وعلوم الذكاء الصناعي، والموجودة في مدينة نيويورك.  

حضر اللقاء كل من رئيس دائرة الإسناد الحكومي أحمد تميم الكتاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيف سعيد غباش، و نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصالات والرئيس التنفيذي للاتصالات لدى شركة "آي بي إم" جوناثان أداشك.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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