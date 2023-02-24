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الامارات | ملك ماليزيا يصل إلى البلاد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل إلى البلاد اليوم صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا في زيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعدد من المسؤولين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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