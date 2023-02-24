الامارات | تطالب باسترداد 19 ألف درهم من شركة خيام الأعراس في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية تطالب شركة الخيام بإعادة 19 ألف درهم التي دفعتها مقابل استئجار خيمة زفاف.

تعود التفاصيل إلى وقت سابق عندما رفعت المشتكية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المستأنفة بدفع 19000 درهم لها، وفائدة قانونية عن التأخير بنسبة 5٪ من تاريخ رفع الدعوى، بالإضافة إلى الرسوم والنفقات كما ذكر في صحيفة "غولف تو دي".

قالت المستأنفة إنها اتفقت مع المستأنف على استئجار خيمة زفاف بكافة خدماتها لإقامة حفل زفاف ابنها بمبلغ 37.500 درهم، قامت بالفعل بتحويل 19 ألف درهم إلى مندوب المستأنف من خلال حسابه المصرفي.

وأضافت أنه بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، طلبت من المستأنفة إلغاء الاتفاقية وإعادة المبلغ الذي دفعته، لكن المستأنف رفض إعادته.