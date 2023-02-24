الامارات | "أيدكس 2023" وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجمع "توازن" الصناعي يعقدان اجتماع طاولة مستديرة حول فرص الصناعات الدفاعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماع طاولة مستديرة على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس" 2023 الذي تستضيفه أبوظبي، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وممثلي الشركات الصناعية والخبراء والمختصين في قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات ودول العالم.

ناقش الحضور خلال الاجتماع الذي تم عقده بالتعاون مع مجمع " توازن" الصناعي، تنوع صناعات الدفاع والفضاء في دولة الإمارات، والتعاون القائم بين مختلف الجهات الوطنية، والحوافز التي يوفرها مجمع "توازن" الصناعي.

وجرى استعراض جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتوفيرها للمزايا التنافسية لدولة الإمارات من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات".

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الاجتماع عمر السويدي، أن قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة يشهد تحولاً كبيراً في التنافسية والنمو والكفاءة التشغيلية والابتكار التكنولوجي، حيث أصبحت دولة الإمارات منصة انطلاق للعديد من الشركات الصناعية، كما عززت الدولة مكانتها كواحدة من أبرز المنتجين والمصدرين للصناعات الدفاعية في المنطقة.. وتماشياً مع اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، يمتلك رواد الصناعة الوطنيون الفرصة لتسليط الضوء على إمكانيات وجهود القطاع الصناعي للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتبني حلول الاستدامة والابتكار في التحول التكنولوجي الصناعي.

وأشار السويدي إلى أن القطاع يشهد فرص نمو كبيرة، ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق الدفاعي لدولة الإمارات إلى أكثر من 5 مليارات دولار في المتوسط سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث تعد من أكثر أسواق الصناعات الدفاعية ربحية في المنطقة. وقدم سعادته للشركات نبذة عن مبادرة "اصنع في الإمارات" ودورها في دعم وتنافسية الصناعات الوطنية بما في ذلك قطاع الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى العديد من الممكنات والحوافز والمبادرات الداعمة لأداء ونمو الشركات الصناعية، بما في ذلك برنامج" القيمة الوطنية المضافة"، وبرنامج التحول التكنولوجي، 4.0"، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.

بدوره استعرض العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجمع "توازن" الصناعي المهندس فايز صالح النهدي ، الدور الذي سيسهم به المجمع في تعزيز نمو الصناعات الدفاعية الإماراتية. وقال: " "سعدنا بتواجدنا ضمن الطاولة المستديرة والتي شكلّت فرصة كبيرة لمناقشة مختلف جوانب مبادرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "اصنع في الإمارات".. استعرضنا في هذا اللقاء الدور الكبير الذي يلعبه مجمع توازن الصناعي في تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إضافة للمبادرات والبرامج التي طرحها المجمع لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي.. ويعمل المجمع على تعزيز منظومة القطاع الصناعي من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية وعبر مختلف الحوافز والفوائد الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات والاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد من الدول، وهو ما يجعل منها واحدة من أفضل الوجهات للاستثمارات العالمية".

وأضاف النهدي: "نبعت أهمية اللقاء من مشاركة ممثلين للعديد من القطاعات الحيوية المعنية بالنمو الصناعي في دولة الإمارات والعديد من المؤسسات والشركات الدفاعية والخبراء والمختصين في هذا المجال".

من جهته استعرض أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الدور والخدمات التنافسية التي يقدمها المصرف للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الصناعات الدفاعية.

وعرض مكتب التنمية الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، استراتيجية أبوظبي الصناعية مسلطاً الضوء على الحقائق والأرقام الرئيسية التي ركزت على برنامج المحتوى المحلي وتأثيره على القيمة المحلية المضافة، وقدرة البرنامج على دعم وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.

من جانبه قدم مدير الشراكات الاستراتيجية في مكتب أبوظبي للاستثمار محمد الحوسني، نبذة عن استراتيجية المكتب ودوره والخدمات التي يقدمها.

وعرض مجمع "توازن" الصناعي رؤية مجلس توازن للنهوض بالقطاع الصناعي في الإمارات، والترويج لـمبادرة "اصنع في الإمارات"، وكيفية دعم القطاعات الصناعية النوعية داخل المجمع من خلال من خلال الحوافز التي تقدمها. وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية والأجنبية، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة الياه سات، وشركة كاليدس للصناعات الدفاعية، ومؤسسة الرميثي، وشركة "إيرباص للدفاع والفضاء"، وشركة "طائرات هليكوبتر إيرباص"، وشركة واتكو، وشركة CAE، وشركة "إم بي دي إيه"، وشركة "لوكهيد مارتن"، وشركة "كيه بي أم جي".