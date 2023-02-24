الامارات | وسام يعتز به حمدان بن محمد .. وسام اكسبو دبي 2020

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر خاصية "ستوري" بحساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، وسام إكسبو دبي 2020، الذي كان قد منحه لسموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر الماضي، تقديرا لجهود سمو ولي عهد دبي وإنجازاته المتميزة بـ"إكسبو 2020 دبي" التي رسخت مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.