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الامارات | «الإمارات تبتكر».. مساحة للتعريف بأفضل الابتكارات في القرية العالمية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، معرض «الإمارات تبتكر»، في القرية العالمية بدبي، ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، ويركز المعرض الذي يتواصل حتى 26 من الشهر الجاري، على محور الاستدامة، ويستعرض عدداً من أبرز الابتكارات في القطاع الحكومي.

ويهدف المعرض إلى توفير مساحة متخصصة لاستعراض أحدث ابتكارات الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وأبرز الأفكار المستدامة التي تم تطبيقها في تلك الجهات والمؤسسات، كما يخصص المعرض مساحة لعرض منتجات «الإمارات تبتكر» التي تم إطلاقها هذا العام للمرة الأولى، ويضم مجموعة من المنتجات التي عمل المبتكرون الإماراتيون عليها ضمن حملة «صنع لأجل الإمارات تبتكر».

وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتعميمها على جميع المستويات الحكومية والمجتمعية والاقتصادية، من خلال فعاليات «الإمارات تبتكر»، التي تتشارك في رؤاها مع القرية العالمية، وما تمثله من نقطة انطلاق لرواد الأعمال من المنطقة والعالم، هدفاً أساسياً يتمثل في الربط بين الثقافات، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات، عبر توفير منصات لاستعراض أبرز الابتكارات، وتعريف أفراد المجتمع بأهميتها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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