الامارات | استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن «الزهايمر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت مجموعة أبحاث التعلم الآلي ومعالجة اللغة العربية، أحدث بحوثها ضمن الاجتماع السنوي الثاني لمركز تحليل البيانات والأمن السيبراني بجامعة الشارقة، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار.

وركزت الأبحاث على دراسة وتحليل المدخلات النصية باللغة العربية بلهجات عربية مختلفة في المحادثات اليومية، لتطوير برامج دردشة قادرة على التحدث بلهجة المتحدث، ومنها اللهجة المحلية الإماراتية، إلى جانب استخدام النمذجة اللغوية وأساليب التعلم العميق لمعالجة اللغة العربية، وتطبيق التعلم الآلي والتعلم العميق في مجال الرعاية الصحية.

وتناول أحد البحوث استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة الكشف عن العديد من الأمراض، ومنها مرض الزهايمر، حيث تم تطوير شبكة عصبية تلافيفية (CNN) باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والتي من شأنها تصنيف الصورة لشخص سليم أو يعاني إصابة خفيفة أو مصاب بمرض الزهايمر.