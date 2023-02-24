الامارات | حمدان بن محمد: على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد لتكون دبي هي العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجلس دبي التنفيذي، معلقاً سموه قائلاً: «على نهج محمد بن راشد ماضون على العهد، لتكون دبي هي العالم».

فيما قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر تغريدة على «تويتر»: «20 عاماً من تحقيق الريادة، وتمكين الإنسان، وغرس ثقافة التميز، وبناء مجتمع متناغم سعيد لتكون دبي مدينة العالم الأولى. المجلس التنفيذي يمضي إلى المستقبل بخطىً واثقة على نهج الشيخ محمد بن راشد وبقيادة الشيخ حمدان بن محمد، وبجهود أبناء دبي الذين يثبتون دائماً أحقيتهم بالمركز الأول».

مكتوم بن محمد:

• «المجلس التنفيذي يمضي إلى المستقبل بخطىً واثقة على نهج محمد بن راشد وبقيادة حمدان بن محمد».