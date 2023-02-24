الامارات | «المعاشات» تناقش تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين

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شكرا لقرائتكم خبر عن «المعاشات» تناقش تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في مقر وزارة اللامستحيل، بأبراج الإمارات - دبي، أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بخدمة تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين، وهي الخدمة التي يتم من خلالها التأكد من صحة صرف المعاشات التقاعدية أو أنصبة المستحقين في المعاش، من خلال عملية التحديث السنوية.
وتمكنت الهيئة من خلال الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية، من تحويل هذه الخدمة إلى خدمة استباقية لفئات المتقاعدين فوق الـ60 عاماً، والأرامل وغير المتزوجات.
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